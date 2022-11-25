Binance выделяет 1 миллиард долларов на спасение мировой криптоиндустрии после банкротства FTX
Крупнейшая криптобиржа мира Binance основала фонд восстановления отрасли криптовалют Industry Recovery Initiative, выделив 1 млрд долларов - сумма может быть увеличена до 2 миллиардов долларов при необходимости.
Об этом говорится в заявлении Binance.
Ожидается, что инициатива продлится примерно шесть месяцев и будет иметь гибкую инвестиционную структуру. Инвестиции возможны в токенах, фиате, конвертируемых инструментах, займе, кредитной линии и тому подобное.
Кроме Binance, среди участников IRI, в частности, Jump Crypto, Polygon Ventures, Aptos Labs, Animoca Brands, GSR, Kronos и Brooker Group, которые взяли на себя начальные общие обязательства в размере около 50 миллионов долларов.
Сообщается, что также поступило 150 заявок от компаний, желающих оказать поддержку.
В Binance говорят, что задача новой инициативы - поддержка самых перспективных и высококачественных компаний и проектов, созданных ведущими специалистами и предпринимателями, которые из-за рыночных обстоятельств столкнулись со значительными краткосрочными финансовыми трудностями.
"Эта инициатива является уникальной, что имеет целью восстановление доверия к Web3 и должна помочь выстоять и окрепнуть после криптозимы", - говорится в заявлении.
Напомним:
Криптовалютная биржа FTX начала процедуру банкротства в США, а ее исполнительный директор Сэм Бенкман-Фрид уйдет в отставку после кризиса ликвидности в компании, которая вызвала вмешательство регуляторов по всему миру.
Криптобиржа FTX, которая подала заявление на защиту в деле о банкротстве США, заявила, что задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 млрд долларов.
Экономическая правда