Киевляне будут получать свет по 2-3 часа, пока не будет стабилизирована сеть – ДТЭК

В Киеве свет для потребителей будут включать на 2-3 часа, пока не возрастет объем поступающей в столицу электроэнергии.

Об этом заявил директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время около 30% населения в Киеве имеет электроснабжение.

"Будем понемногу переключать, по 2-3 часа давать свет, пока не будет увеличен объем поступающей в Киев электроэнергии", - добавил он. После того как систему стабилизируют, в ДТЭК планируют перейти к графикам плановых отключений, действовавших до утра среды.

Напоминаем:

По состоянию на 17:00 70% жилищного фонда столицы находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии, водоснабжение по всем районам Киева восстановлено.

По состоянию на 19:00 четверга, 24 ноября, производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления в Украине.

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