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70% житлового фонду Києва в режимі аварійного відключення електрики – КМВА

Четвер, 24 листопада 2022, 17:59 - Олексій Павлиш

Станом на 17:20 70% житлового фонду столиці знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання по усім районам Києва відновлено.

Про це йдеться у заяві Київської міської військової адміністрації.

Проте подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі, кажуть в КМВА.

"Ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання", - додали у відомстві.

Економічна правда

Київ електроенергія
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