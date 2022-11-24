70% житлового фонду Києва в режимі аварійного відключення електрики – КМВА
Четвер, 24 листопада 2022, 17:59 -
Станом на 17:20 70% житлового фонду столиці знаходяться в режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання по усім районам Києва відновлено.
Про це йдеться у заяві Київської міської військової адміністрації.
Проте подекуди ще фіксуються проблеми з тиском води в мережі, кажуть в КМВА.
"Ремонтні та аварійні бригади Києва у посиленому режимі працюють над відновленням теплопостачання", - додали у відомстві.
Економічна правда