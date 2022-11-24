СБУ подтвердила обыски у VS Energy Гинера, Бабакова и Воеводина, которая контролирует 6 облэнерго

В СБУ официально подтвердили, что совместно с ГБР провели обыски в энергетической компании, конечными бенефициарами которой являются граждане РФ и которые являются фигурантами санкционных списков СНБО.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как писала ЭП, речь идет о VS Energy, владельцами которой являются российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков.

"Эти лица (бенефициары - ред.) являются фигурантами санкционных списков СНБО и подозреваются в создании преступной организации, которая вредит государственной безопасности Украины.

Поэтому действия правоохранителей направлены на минимизацию влияния РФ на энергосистему нашего государства, которая стала одной из приоритетных целей российской агрессии, особенно накануне отопительного сезона", - заявили в ведомстве.

По данным следствия, компания имеет в управлении объекты энергетической инфраструктуры в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой, Ровенской областях и Киеве.

Среди ее владельцев:

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бывший вице-спикер совета рф, владелец футбольного клуба ЦСКА (Гинер);

бывший вице-спикер Госдумы России (Бабаков);

представитель криминалитета РФ, так называемый "вор в законе" (Миша "Лужнецкий" - Михаил Воеводин).

"По имеющейся информации, эти лица совместно с оборонным концерном РФ участвуют в разработке и изготовлении товаров военного назначения и финансируют эту деятельность. Таким образом создают угрозу обороноспособности и экономической безопасности Украины.

Кроме доли на украинском энергорынке они владеют активами в аннексированном Крыму и на территории страны-агрессора", - добавили в СБУ.

Следственные действия в подконтрольной им энергетической компании происходили по следующим статьям УКУ:

ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ст. 190 (Мошенничество);

ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности);

ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ст. 258-5 (Финансирование терроризма);

ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 365-2 (Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги);

ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

О результатах обысков обещают проинформировать дополнительно.

Напомним:

СБУ пришла с обысками в энергетическую компанию VS Energy, владеющей несколькими облэнерго, владельцами которой являются российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков.

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

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Экономическая правда