До конца дня АЭС снова заработают в украинской энергосистеме - Галущенко

После того, как в среду все украинские атомные электростанции выключились из сети, до конца четверга они снова будут работать в украинскую энергосеть, что существенно уменьшит дефицит в ней.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко рассказал в эфире Единых новостей.

"Вчера на самом деле произошел блэкаут нашей энергосистемы в результате ракетных обстрелов которые произошли. Ситуация очень сложная, но в 4 утра мы смогли объединить энергосистему, и она сейчас работает как единая", - заявил министр.

Он добавил, что уже запитаны объекты критической инфраструктуры по всей стране и объем генерации будут увеличивать в течение дня.

"Мы рассчитываем, что к вечеру [четверга] начнут работать АЭС, отдавать электроэнергию в сеть, и это значительно сократит дефицит. Это впервые, когда одновременно были отключены все четыре АЭС", - рассказал Галущенко.

Сейчас ключевое для АЭС, продолжил он, это получать электроэнергию для собственных нужд, что является вопросом ядерной безопасности: когда АЭС работает на дизель-генераторах, есть риски для норм и требований ядерной и радиационной безопасности.

Поэтому все АЭС как можно быстрее подключили к украинской энергосистеме, что позволит им в четвертый раз снова выдавать электроэнергию в сеть. Исключением является Запорожская АЭС, которая продолжает работать на дизель-генераторах.

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В случае, если повторных обстрелов не произойдет, до конца дня энергетики уменьшат дефицит в энергосистеме и украинцы смогут вернуться к плановым отключениям.

Напоминаем:

Оператор системы передачи "Укрэнерго" прокомментировал российскую атаку по украинской инфраструктуре в среду и заявил, что имеет четкий план действий, поэтому оснований для паники нет.

Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины