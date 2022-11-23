"Укренерго": підстав для паніки немає, в регіонах поступово відновлюється світло

Оператор системи передачі "Укренерго" прокоментував російську атаку по українській інфраструктурі у середу та заявив, що має чіткий план дій, тож підстав для паніки немає.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

У середу по Україні було випущено 70 ракет, з яких, за даними Повітряних сил України, 51 було збито. "На жаль, є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури, які спричинили аварійні відключення в усіх регіонах України", – додали в "Укренерго".

Наразі диспетчери та інженери оператора працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Енергетики оцінюють масштаб ушкоджень і відразу розгортають ремонти всюди, де це можливо.

В "Укренерго" зауважили, що через суттєвий обсяг пошкоджень, морози та дощі зі снігом в деяких регіонах ремонти можуть тривати довше. Попри це, "приводів для паніки немає", адже компанія має чіткі плани та протоколи дій, які вже зараз виконуються.

Першими заживлюватимуться обʼєкти критичної інфраструктури: водоканали, теплокомунерго, лікарні, вокзали тощо. В деяких регіонах підключення вже здійснюються.

Крім того, нагадали в "Укренерго", при значній перерві в електропостачанні активується робота Пунктів Незламності, які безкоштовно надаватимуть мешканцям міст базові послуги: електрику, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, воду, аптечку.

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Нагадуємо:

Після масованої атаки росіян по енергетичній інфраструктури України енергетики відновлюють роботу мереж, на Київщині в найближчі години має знову з’явитися живлення критичної інфраструктури.

Масований ракетний обстріл Росією 23 листопада призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Через російські обстріли диспетчерський центр НЕК "Укренерго" застосував аварійні відключення електроенергії по всій території України