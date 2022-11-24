После обстрелов в среду 16 областей Украины снова с электроэнергией 

После массированного обстрела россиянами инфраструктуры Украины, что привело к полному обесточиванию большей части областей страны, 16 регионов снова имели электроэнергию на утро четверга.

Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Энергетики начали восстанавливать питание еще с вечера среды, то есть дня массированного обстрела. Так, к ночи было известно о возвращении электроенергии в Одесской, Запорожской, Черновицкой, Черниговской, Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также Киеве.

На утро Тимошенко сообщил о восстановлении электроэнергии еще двух регионов - Кировоградской и Винницкой областей.

В большинстве областей критическая инфраструктура (в частности, водо- и теплоснабжение) уже полностью подключена к питанию, а в некоторых регионах продолжается подключение потребителей.