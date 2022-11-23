Из-за обстрелов доступ к интернету в Украине упал до 35% нормы - мониторинг

В ходе массированных обстрелов россиян в среду показатели интернет-трафика в Украине упали до 35% обычного уровня.

Об этом сообщает компания Netblocks, осуществляющая интернет-мониторинг по всему миру.

"Украина находится в разгаре общенационального отключения электроэнергии с сильным влиянием на доступ к Интернету; показатели в реальном времени показывают, что национальная связь сейчас на уровне 35% от предыдущих уровней после второго за неделю шквала целенаправленных ракетных обстрелов со стороны России", - говорится в сообщении компании по состоянию на 16:40 среды.

Ракетная атака россиян повлияла на большинство регионов, худший доступ был на Полтавщине, Черкасщине и Николаевщине (около 8% уровня до начала атак).

Кроме того, атака России на украинскую инфраструктуру в среду повлиял на Молдову: на 16:55 происходили значительные одновременные перебои с подключением, соответствующие тем, которые наблюдались во время целенаправленного ракетного обстрела Украины россиянами 15 ноября.

Напоминаем:

23 ноября в некоторых районах Молдовы начались перебои с электроснабжением в связи с очередным массированным ракетным ударом РФ по украинской инфраструктуре.

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Оператор системы передачи "Укрэнерго" прокомментировал российскую атаку по украинской инфраструктуре в среду и заявил, что имеет четкий план действий, поэтому оснований для паники нет.

Массированный ракетный обстрел Россией 23 ноября привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи.

Из-за российских обстрелов диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" применил аварийные отключения электроэнергии по всей территории Украины