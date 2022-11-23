УЗ: 22 поезда задерживаются в пути на время от часа до четырех

Из-за ракетных атак россиян на энергетическую инфраструктуру Украины ряд поездов Укрзализныци продолжает отставать от графика, 22 поезда задерживаются более чем на час.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Компания отмечает, что железнодорожники продолжают делать все возможное, чтобы сократить отставание поездов от графика.

"Все пассажиры, которые прибудут на железнодорожные вокзалы после наступления комендантского часа, смогут остаться на освещенных вокзалах на ночь", - добавили в УЗ.

Сейчас задержки поездов иногда достигают четырех часов, однако в основном составляют около двух часов. А именно, задерживаются поезда:

№749/750 Киев - Ужгород (задержка 3 ч 55 мин);

№31/32 Перемышль - Запорожье (задержка 3 ч 39 мин);

№701/702 Винница - Чернигов (задержка 3 ч 10 мин);

№773/774 Киев - Шостка (задержка 3 ч 8 мин);

№17/18 Харьков - Ужгород (задержка 2 ч 59 мин);

№711/712 Краматорск - Киев (задержка 2 ч 54 мин);

№715/716 Киев - Перемышль (задержка 2 ч 53 мин);

№119/120 Львов - Запорожье (задержка 2 ч 52 мин);

№275/276 Запорожье - Киев (задержка 2 ч 49 мин);

№31/32 Запорожье - Перемышль (задержка 2 ч 44 мин);

№5/6 Запорожье - Рахов (задержка 2 ч 38 мин);

№120/119 Запорожье - Львов (задержка 2 ч 33 мин);

№233/234 Львов - Покровск (задержка 2 ч 3 мин);

№85/86 Львов - Запорожье (задержка 2 ч 3 мин);

№749/750 Ужгород - Киев (задержка 2 ч 1 мин);

№55/56 Киев - Рахов (задержка 1 ч 58 мин);

№87/88 Ковель - Запорожье (задержка 1 ч 43 мин);

№705/706 Перемышль - Киев (задержка 1 ч 41 мин)

№85/86 Запорожье - Львов (задержка 1 ч 29 мин);

№769/770 Хутор-Михайловский - Жмеринка (задержка 1 ч 24 мин);

№41/42 Трускавец - Днепр (задержка 1 ч 18 мин);

№89/90 Перемышль - Киев (задержка 1 ч 9 мин).

Напоминаем:

Юго-Западная, Донецкая и Южная железные дороги отменили курсирование ряда поездов в результате российской массированной атаки по энергетической инфраструктуре.

ВИДЕО ДНЯ

В Укрзализныце сообщили, что из-за перебоев с электроснабжением пригородные пассажирские поезда будут курсировать с отставанием от графика. Для движения поездов будут задействованы дизельные тепловозы.