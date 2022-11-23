Приміські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка – УЗ

В Укрзалізниці повідомили, що через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть задіяні дизельні тепловози.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

"Наразі рух приміських поїздів на Львівській залізниці організовується під теплотягою, тому можливі відставання від графіка.

"На Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей", - йдеться у повідомленні.

Так, на Одеській залізниці вже вирушив трохи пізніше графіка приміський поїзд № 6414 Одеса – Мартинівська.

Після максимальної наповненості будуть відправлятися такі приміські поїзди:

№ 6310 Одеса — Кароліно-Бугаз (відправлення мало б бути о 17:43);

№ 6258 Одеса — Вапнярка (відправлення мало б бути о 17:33);

№ 6206 Одеса — Мигаєво (відправлення мало б бути о 20:14);

№ 6408 Одеса — Колосівка (відправлення мало б бути о 20:23).

"На Південно-Західній та Придніпровській залізницях триває робота з відновлення руху приміських поїздів під теплотягою. Відповідну інформацію буде оприлюднено додатково.

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Рух київської кільцевої електрички вже відновлено", - додали в УЗ.

Економічна правда