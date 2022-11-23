Приміські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка – УЗ
В Укрзалізниці повідомили, що через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть задіяні дизельні тепловози.
Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.
"Наразі рух приміських поїздів на Львівській залізниці організовується під теплотягою, тому можливі відставання від графіка.
"На Південній залізниці проводиться робота щодо призначення приміських поїздів, які після 17:00 здійснять рейси до населених пунктів, куди мали курсувати скасовані електрички, й доправлять людей", - йдеться у повідомленні.
Так, на Одеській залізниці вже вирушив трохи пізніше графіка приміський поїзд № 6414 Одеса – Мартинівська.
Після максимальної наповненості будуть відправлятися такі приміські поїзди:
- № 6310 Одеса — Кароліно-Бугаз (відправлення мало б бути о 17:43);
- № 6258 Одеса — Вапнярка (відправлення мало б бути о 17:33);
- № 6206 Одеса — Мигаєво (відправлення мало б бути о 20:14);
- № 6408 Одеса — Колосівка (відправлення мало б бути о 20:23).
"На Південно-Західній та Придніпровській залізницях триває робота з відновлення руху приміських поїздів під теплотягою. Відповідну інформацію буде оприлюднено додатково.
Рух київської кільцевої електрички вже відновлено", - додали в УЗ.
Економічна правда