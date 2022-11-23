УЗ скасувала низку приміських поїздів у середу через обстріли
Південно-Західна, Донецька та Південна залізниці скасували курсування низки потягів внаслідок російської масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Південно-Західна залізниця: більшість приміських поїздів курсує під теплотягою, адже низка дільниць залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, а відтак затримаються на шляху прямування. Всі потяги, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух.
Скасовано такі приміські поїзди:
- №6211 Фастів — Козятин;
- №6402/6403 Бахмач — Конотоп — Бахмач;
- №6255/6256 та №6257/6258 Козятин — Бердичів — Козятин.
Донецька залізниця: через перебої з енергопостачанням скасовано поїзд №6806 Слов’янськ — Лозова. Курсування поїзда № 6803 Лозова — Краматорськ обмежено до станції Слов’янськ.
Південна залізниця: скасовано курсування таких приміських поїздів:
- №6535/6536 Полтава — Кременчук — Полтава;
- №6805/6806 Полтава — Кобиляки — Полтава;
- №6506/6505 Полтава — Огульці — Полтава;
- №6725/6724 Полтава — Ромодан — Полтава.
- №7001 Харків — Лозова;
- №6414 Краснопавлівка — Харків;
- №6527 Харків — Лозова;
- №6705 Харків — Зміїв.
При цьому потяг №6576 Полтава — Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.
Нагадуємо:
В Укрзалізниці повідомили, що через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть задіяні дизельні тепловози.