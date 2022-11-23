УЗ скасувала низку приміських поїздів у середу через обстріли

Південно-Західна, Донецька та Південна залізниці скасували курсування низки потягів внаслідок російської масованої атаки по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Південно-Західна залізниця: більшість приміських поїздів курсує під теплотягою, адже низка дільниць залишається без електропостачання. Також через перебої з подачею електроенергії вони курсуватимуть з обмеженням швидкості, а відтак затримаються на шляху прямування. Всі потяги, які знаходяться в дорозі, зараз продовжують рух.

Скасовано такі приміські поїзди:

№6211 Фастів — Козятин;

№6402/6403 Бахмач — Конотоп — Бахмач;

№6255/6256 та №6257/6258 Козятин — Бердичів — Козятин.

Донецька залізниця: через перебої з енергопостачанням скасовано поїзд №6806 Слов’янськ — Лозова. Курсування поїзда № 6803 Лозова — Краматорськ обмежено до станції Слов’янськ.

Південна залізниця: скасовано курсування таких приміських поїздів:

№6535/6536 Полтава — Кременчук — Полтава;

№6805/6806 Полтава — Кобиляки — Полтава;

№6506/6505 Полтава — Огульці — Полтава;

№6725/6724 Полтава — Ромодан — Полтава.

№7001 Харків — Лозова;

№6414 Краснопавлівка — Харків;

№6527 Харків — Лозова;

№6705 Харків — Зміїв.

При цьому потяг №6576 Полтава — Красноград відправлено на станцію Красноград не за графіком.

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Нагадуємо:

В Укрзалізниці повідомили, що через перебої з електропостачанням приміські пасажирські поїзди курсуватимуть з відставанням від графіка. Для руху поїздів будуть задіяні дизельні тепловози.