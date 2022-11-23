Из-за количества отказов: в РФ ищут альтернативу платежной системе "МИР"
Из-за угрозы попасть под санкции США за поддержку российских банковских карт "Мир" шесть из девяти стран, которые присоединились к системе, отказались от нее - россияне теперь думают об альтернативах.
Об этом сообщает Bloomberg.
Систему "Мир" создали в РФ после первой волны американских санкций в 2014 году, когда агрессор развязал войну против Украины и аннексировал украинский Крым. Система должна была стать ключевым элементом защиты России от санкций.
Хотя к системе присоединились девять стран кроме самой России, банки шести стран отказались от нее в течение двух месяцев после того, как Министерство финансов США вынесло свое предупреждение в сентябре.
Удивленные силой реакции, чиновники Банка России пытаются придумать альтернативы, учитывая большое влияние Вашингтона среди международных кредиторов, даже в странах, которые Кремль считает "дружественными", рассказала агентству осведомленные собеседники. Публично чиновники говорят лишь, что работают над другими вариантами.
Самый большой удар был нанесен, когда Турция, популярное туристическое направление для россиян и крупная страна, не присоединившаяся к западным санкциям, в сентябре перестала обрабатывать транзакции по картам "Мир".
За последние несколько месяцев банки Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана также приостановили использование карт. Так же поступил и крупнейший банк Казахстана. Одно из двух учреждений во Вьетнаме, принимавших ее, также отказалось от нее. На сайте "Мира" больше нет перечня стран, где ее можно использовать.
Сейчас лишь некоторые банки в Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане до сих пор принимают карты "Мир".
Всего за несколько месяцев до этого, в июне, первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова хвасталась, что число стран, принимающих систему "Мир", вскоре возрастет, что позволит российским туристам расплачиваться в дороге без Visa и Mastercard.
Напоминаем:
Ряд киргизских банков прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир" вслед за похожими шагами в Узбекистане и Казахстане.
23 сентября в Узбекистане приостановлено обслуживание российской банковской карты "Мир".
Перед этим, 21 сентября, Национальный банк Казахстана сообщил, что обслуживание карт "Мир" будет временно приостановлено в банкоматах страны.
Центробанк Шри-Ланки также заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.
После того, как в сентябре было опубликовано предупреждение Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", ряд стран отказался от работы с ней. В частности, из системы вышли Türkiye İş Bankası и Denizbank.
Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки.
О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.