Ряд банков Кыргызстана прекращают обслуживать российские карты "Мир"

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Ряд киргизских банков прекратили обслуживание российских банковских карт платежной системы "Мир" вслед за похожими шагами в Узбекистане и Казахстане.

Об этом сообщает киргизская служба Радио Свобода.

А именно, прекратили обслуживание российских банковских карт "Мир" такие банки как "Компаньон", "Дос Кредо Банк" и "Бакай Банк". На сайтах банков отмечается, что это произошло по "техническим причинам". Информации о восстановлении сервиса нет.

Ранее уже сообщалось, что киргизский банк "Компаньон", который имеет международных акционеров, прекратил прием карт "Мир" российских банков, которые ранее попали под санкции.

После того, как на российские банки были наложены санкции, а международные платежные системы вышли с российского рынка, россияне пытаются обойти санкции и едут за банковскими картами в другие страны. Среди популярных направлений "карточного туризма" называют страны Центральной Азии - Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан.

Напоминаем:

23 сентября в Узбекистане приостановлено обслуживание российской банковской карты "Мир". Перед этим, 21 сентября, Национальный банк Казахстана сообщил, что обслуживание карт "Мир" будет временно приостановлено в банкоматах страны.

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Центробанк Шри-Ланки также заявил, что российская платежная система "Мир" не будет работать на территории страны из-за американских санкций.

После того, как в сентябре было опубликовано предупреждение Департамента контроля за иностранными активами Министерства финансов США о санкциях против финансовых учреждений, использующих платежную систему "Мир", ряд стран отказался от работы с ней. В частности, из системы вышли Türkiye İş Bankası и Denizbank.

Вслед за частными банками Турции из российской платежной системы "Мир" вышли и государственные банки.

О прекращении обслуживания российских карт "Мир" стало известно после того, как министерство финансов США ввело санкции против исполнительного директора Национальной системы платежных карт России.