Еврокомиссия официально предложила потолок цены на газ

Еврокомиссия опубликовала предложение установить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт-ч, что более чем вдвое больше текущей цены на рынке в 120 евро за МВт-ч.

Об этом сообщает Financial Times.

Предложение предусматривает установление лимита цены на газ по контрактам на месяц вперед, если базовая оптовая цена на газ будет удерживаться на уровне более 275 евро за МВт-ч в течение двух недель, и если разрыв между ценами на природный газ и СПГ будет превышать 58 евро в течение 10 торговых дней.

Как только ценовой потолок будет установлен, Брюссель начнет требовать от столиц стран-членов ЕС отчитываться Комиссии о своих усилиях по уменьшению потребления электроэнергии.

"Это не "серебряная пуля", который снизит цены на газ, но это мощный инструмент, который мы можем использовать при необходимости, дополняя наши более структурные усилия для контроля над ценами", - заявила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Хотя такой уровень потолка цены на газ более чем вдвое выше текущего уровня в 120 евро за МВт-ч, летом цены на газовые контракты находились на значительно более высоких позициях, иногда - дороже 300 евро за МВт-ч.

Напоминаем:

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Ранее Bloomberg сообщил, что после месяцев споров Еврокомиссия подготовила проект постановления для установления потолка цена на газ.

В течение нескольких месяцев страны-члены ЕС пытались договориться о механизме сдерживания цен на газ, которые взлетели в несколько раз по сравнению с ценами в предыдущие годы в результате российского энергетического шантажа и сокращения поставок.

Комиссия должна была взвесить риски, которые ограничение цен может представлять для стабильности газового снабжения, поскольку страны стремятся заменить российский газ другими источниками.

В августе цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах в среду - это самая высокая зафиксированная за все время наблюдений цена, причиной которой является последовательное сокращение Россией поставок в регион.