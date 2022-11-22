"Вычистили всех несогласных": украинский разработчик, уволившийся из Twitter, рассказал детали "внутренней кухни"

reuters

Украинский разработчик, бывший Staff Software Engineer в Twitter Виталий Бондаренко, который уволился после ультиматима Илона Маска перед сотрудниками, рассказал детали процесса увольнений сотрудников и политики нового владельца.

На его пост в LinkedIn обратило внимание издание DOU.ua.

"Я очень благодарен за то, что был там почти 14 месяцев. Я был нанят на должность штатного инженера в команду, которая владеет несколькими критически важными сервисами. Я работал с очень талантливыми инженерами, и я горжусь тем, чего достигла эта команда.

Но мне очень грустно, что все так закончилось. Богатый и высокомерный парень, купивший Twitter, разрушил его замечательную рабочую культуру, основанную на доверии и прозрачности. Он начал с того, что не сообщил о своих намерениях, а затем уволил 50% сотрудников на основе неизвестных показателей. Что ж, это его компания. Он может делать все, что хочет. Но чего он не может делать, так это преследовать и оскорблять работников! А именно это он и сделал", - пишет украинский разработчик.

По словам Бондаренко, команда Маска, поняв, что уволила нескольких критически важных инженеров, позвонила им и попросила остаться, дав лишь 15 минут на принятие решения.

"Один из его ближайших новых директоров публично заявил в Twitter, что инженеры "ленивые, нужны только для передачи знаний и будут уволены после ее завершения", - пишет разработчик.

Бондаренко добавил, что сотрудники Маска устроили чистку всех, кто критиковал способ работы миллиардера с компанией.

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"Его сотрудники прошлись по публичным каналам и "вычистили" всех, кто критиковал или даже просто не принимал способ управления компанией, который использовал Илон. Лучших инженеров называли некомпетентными за то, что они не соглашались с тем, что говорил новый владелец", - заявил Бондаренко.

"В конце концов, Илон решил, что пришло время оставить только лояльных сотрудников. Он выдвинул ультиматум работникам, требуя, чтобы они взяли на себя обязательства придерживаться "новой жесткой культуры, работать дольше и по выходным", открыв гугл-форму с единственным запросом "Да, я хочу работать в Twitter 2.0".

Думаю, терпение многих людей лопнуло. Несколько критически важных команд были расформированы полностью, а в других осталось 10-20% от штатного количества до поглощения", - резюмировал украинский разработчик.

При этом он уверен, что инфраструктура Twitter, поры неудачные решения и значительные сокращения, выживет, поскольку она очень качественная.

Напоминаем:

Сотни сотрудников Twitter решили уйти из компании после того, как накануне новый владелец Илон Маск установил ультиматум: согласиться на "долгие часы работы с высокой интенсивностью" или уволиться.

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.

Новый владелец Twitter Илон Маск накануне впервые направил сотрудникам электронное письмо, чтобы подготовить их к "трудным временам впереди" и запретить удаленную работу, если он лично не одобрит ее.

Экономическая правда