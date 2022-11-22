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Разработчик графических процессоров Nvidia закрыл все бизнес-операции в РФ

Вторник, 22 ноября 2022, 11:52 - Алексей Павлыш
 
getty images

Американская технологическая компания, разработчик графических процессоров Nvidia, заявила об остановке всех бизнес-операций в России.

Об этом говорится в квартальной отчетности Nvidia.

"В первом квартале 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию. Прямые продажи в Россию в 2022 финансовом году были несущественными.

Мы оцениваем, что в 2022 финансовом году на Россию приходилось примерно 2% от общего объема продаж конечным потребителям и 4% от продаж конечным потребителям в игровом секторе.

В третьем квартале 2023 финансового года мы закрыли бизнес-операции в России", - говорится в заявлении.

Напомним:

Сообщалось, что американская технологическая компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга.

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Также сообщалось, что Nvidia до конца октября закроет офис в России из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".

Экономическая правда

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