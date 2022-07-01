Nvidia перестала продлевать и продавать в РФ лицензии на софт для гейминга – СМИ
Американская технологическая компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на своё программное обеспечение для облачного гейминга.
Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на основателя сервиса Loudplay Виталия Стародубова и неназванный источник в крупном российском IT-холдинге.
"Основатель сервиса Loudplay (предоставляет услуги облачного гейминга на базе технологий Nvidia) Виталий Стародубов рассказал, что Nvidia перестала продлевать и продавать российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для разделения ядер на серверной видеокарте.
Речь идет о системе Nvidia Grid. Информацию подтвердил собеседник в крупном российском IT-холдинге. С сайта Nvidia также удалены российские партнеры", - говорится в статье.
Отмечается, что в Nvidia отказались от комментариев.
По словам Стародубова, лицензия позволяет использовать физическую видеокарту на нескольких виртуальных машинах, благодаря чему к облачному сервису могут подключиться большее количество пользователей.
Из-за прекращения действия лицензий для компаний поднимутся цены на услуги.
"Так, если раньше компания могла снабжать с одного сервера с двумя картами Nvidia Grid сразу восемь игроков, то теперь только двоих", - сказал Стародубов.
Остановка лицензий Nvidia может также усложнить работу суперкомпьютеров "Яндекса", Сбербанка и МТС, использующихся графическими процессорами A100 и DGX-2, пишет газета.
По словам собеседника на IT-рынке, пока Nvidia не спешит блокировать действующие лицензии, вероятно рассчитывая вернуться к работе с российскими партнерами.
После начала российского вторжения в Украину Nvidia объявила, что приостановит поставки своего оборудования в Россию.
Экономическая правда
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