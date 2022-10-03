Производитель графических процессоров Nvidia до конца октября закроет офис в России

Американская технологическая компания Nvidia до конца октября закроет офис в России из-за "невозможности обеспечить эффективную работу сотрудников".

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на источник, близкий к компании. Информацию подтвердил представитель Nvidia.

По словам собеседника, компания сейчас "активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах".

Представитель Nvidia не прокомментировал информацию о вывозе чартерными рейсами, но, по его словам, Nvidia объявила сотрудникам 30 сентября о закрытии офиса в России из-за "невозможности обеспечить их эффективную работу".

До февраля 2022 года в Nvidia в России работало более 300 сотрудников, в настоящее время осталось 240 человек, преимущественно инженеры. Им предоставлена ​​возможность продолжить работу в других странах, рассказал представитель компании. С сотрудниками, которые не захотят переезжать из России, компания разорвет контракт по соглашению сторон с исходной помощью, пояснили в Nvidia.

После начала войны в Украине Nvidia приостановила продажи в России.

Американский производитель графических процессоров Nvidia открыл офис в России в 2003 году.

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В апреле 2022 года Nvidia заявила, что создаст научно-исследовательский центр в Ереване.

"В начале сентября 2022 года компания сообщила, что США запретили ей экспортировать в Россию и Китай два типа процессоров, предназначенных для ускорения задач машинного обучения. США опасаются, что эти процессоры могут быть использованы или перенаправлены в "военное конечное использование" или "военного конечного" пользователя "в Китае и России", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что американская технологическая компания Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга.

Экономическая правда