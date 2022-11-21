АРМА продало очередную партию арестованного российского аммиака на 910 миллионов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) продало на трех открытых аукционах арестованный аммиак российских компаний на 912 млн грн.

Об этом сообщается на правительственном портале.

"Очередная партия арестованного аммиака объемом в 10 тыс. тонн, который принадлежит российским предприятиям, реализована на аукционе, в ходе которого начальная цена выросла на 26%, или на 77 млн грн.

Это уже третий лот из общего объема аммиака, который составляет в целом более 40 тыс тонн. Предыдущие два лота арестованного сырья российского предприятия АРМА реализовало за почти 540 млн грн", - говорится в сообщении.

"Очередная партия российского имущества продана с существенным ростом начальной цены, что, учитывая обремененность актива арестом и необходимость уплаты покупателем НДС, является высоким результатом торгов.

В итоге, имеем уже около миллиарда гривен от продажи арестованных активов российского происхождения, что позволяет наращивать источники финансирования оборонной сферы путем покупки военных облигаций", - заявил руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

Деньги от продажи аммиака размещены на депозитных счетах АРМА, с которых после согласования с Кабмином они будут перечислены на покупку военных облигаций.

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Сейчас правительство согласовало покупку АРМА военных облигаций на 300 млн грн.

Напомним:

Кабинет Министров на заседании во вторник, 15 ноября, согласовал объем приобретения военных облигаций АРМА.

В августе Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), впервые инициировало покупку за арестованные средства военных облигаций.

АРМА просило Кабинет Министров согласовать покупку ОВГЗ на сумму 150 млн. грн. Эти средства будут направлены на нужды ВСУ.