России могут разрешить экспорт аммиака через Одессу для работы зернового коридора - СМИ

С целью продолжения работы "зерновой инициативы" России могут разрешить экспортировать свой аммиак по тому же коридору, по которому Украина сейчас экспортирует продовольствие.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с этим вопросом.

Участники переговоров уверены, что стороны договорятся о продлении соглашения до окончания срока его действия в субботу, 19 ноября. По информации собеседников FT, Россия получит послабления в отношении Россельхозбанка для проведения платежей за собственный сельскохозяйственный экспорт и возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Переговоры о продлении соглашения ведутся в рамках ООН, и этот процесс включал двусторонние встречи в кулуарах G20 на Бали.

Согласно пересмотренному соглашению, Россия сможет использовать тот же морской коридор, по которому с августа экспортируется украинское продовольствие, для собственного экспорта аммиака.

Справка. Аммиакопровод "Тольятти-Одесса" протяженностью 2,4 тыс км служит транзитным маршрутом для экспорта российского аммиака через порт "Южный" в Одесской области. В РФ он берет начало в городе Тольятти, где загружает аммиак производства ПАО "Тольяттиазот" российского олигарха Дмитрия Мазепина и АО "Минудобрения" олигарха Аркадия Ротенберга. ВИДЕО ДНЯ Оба находятся под украинскими санкциями, которые предусматривают "частичное или полное прекращение транзита ресурсов".

Москва также требовала от США и ЕС снять санкции, которые отключили от системы SWIFT государственный Российский сельскохозяйственный банк (Россельхозбанк). Вероятно, что США взамен помогут обеспечить корреспондентские отношения для российского кредитора в американских банках без снятия наложенных санкций.

"Они (Россия - ред.) стонали и ныли о банковских договоренностях, но в конце концов то, что они действительно хотели - это аммиак", - сказал один человек, знакомый с переговорами.

По данным оператора украинской части аммиакопровода "Укрхимтрансаммиак", в 2021 году транзит аммиака составил 2,3 млн тонн, а за неполные два месяца 2022 года - 370,6 тыс тонн. За предоставление услуг украинская компания в 2021 году получила 2,9 млрд грн, а госбюджет - 1,2 млрд грн. До 24 февраля по аммиакопроводу прокачивали до 200 тыс тонн газа в месяц. Итак, в случае восстановления транзита РФ будет получать около 200 млн долл выручки ежемесячно, или 2,4 млрд долл в год.

Больше об опасности транзита аммиака через Украину и зачем это России читайте в статье: Удобрения от террористов и зерновой коридор. На Украину давят, чтобы дать России вывозить свой аммиак через Одессу

Напоминаем:

Зерновое соглашение было подписано в Стамбуле 22 июля и действует 120 дней со дня подписания, до 19 ноября. Его могут автоматически продлить, если одна из сторон-подписантов не сообщит о желании его изменить или разорвать.

Еще в сентябре сообщалось, что ООН давит на Киев, чтобы дать России дополнительную выгоду от инициативы - позволить ей экспортировать свой аммиак через Одессу - и таким образом обеспечить дальнейшую работу коридоров.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что допускает запуск аммиакопровода в обмен на освобождение украинских пленных. С тех пор украинская сторона не комментировала переговоры и никаких договоренностей не было.

Россия тормозит работу "зерновой инициативы" с октября, и в конце месяца "приостановила ее выполнение". После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигало 46.