Из черноморских портов Украины вышли еще восемь судов с зерном

В рамках работы "зерновой инициативы" за два дня из портов Большой Одессы вышли восемь судов, загруженных 342 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кроме того, по "зерновому коридору" в украинские морские порты движется 4 судна под загрузку 130,5 тыс. тонн агропродукции.

Всего со старта действия инициативы 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели.

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