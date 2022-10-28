На одну вакансію вісім претендентів: як у Мінекономіки планують знизити рівень безробіття

З початку великої війни 404 тисячі громадян України отримали статус безробітного.

Про це повідомила перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, передає пресслужба Мінекономіки.

Вона наголосила, що через війну очікується падіння економіки на третину, і як наслідок зростання безробіття.

"За інформацією служби зайнятості, з початку військових дій статус безробітного отримали 404 тисячі громадян. Нині 230 тисяч зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття. При цьому суттєво, більш ніж вдвічі, зменшилась кількість вакансій на ринку праці - на сьогодні їх лише 31 тисяча, тобто на одну вакансію претендує 8 безробітних", – розповіла Свириденко.

Тому в уряді працюють над реалізаціює програм для зменшення рівня безробіття.

Зокрема, за програмою єРобота українці мають можливість отримати мікрогранти до 250 тис грн на започаткування чи розширення бізнесу, гранти до кількох мільйонів - на розвиток переробних підприємств, закладки садів, теплиць.

Також для стимулювання зайнятості держава надає компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, якою скористались вже 9 тисяч підприємців.

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Крім цього, безробітних залучають до "Армії відновлення" через їх участь у суспільно корисних роботах та пропонують їм програми перекваліфікації.

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Уряд активізує механізм залучення безробітних до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року становитиме 30%.

Уряд затвердив, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, будуть залучатися до суспільно корисних робіт.