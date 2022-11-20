Государственный энерготрейдер "ЭКУ" в тестовом режиме импортировал 2 МВт электроэнергии из Словакии

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Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" в субботу, 19 ноября, импортировал из Словакии электроэнергию мощностью 1 МВт в течение 2 часов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "ЭКУ".

Это уже вторая за последний месяц тестовая поставка по импортным контрактам АО "ЭКУ". Первый тест импорта электроэнергии компания осуществила 27 октября 2022 года. Сейчас импорт электроэнергии не носит коммерческого характера и осуществляется для проверки возможности получать электроэнергию из Словакии в случае необходимости для энергосистемы.

"Ситуация с энергоснабжением в Украине в результате ракетных обстрелов остается сложной и меняется ежедневно. Мы продолжаем тестировать возможность импорта, чтобы страна имела дополнительные инструменты для поддержки энергосистемы", — отметил генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Напомним:

Украинский трейдер электроэнергии ООО "ЭРУ Трейдинг" также вышел на осуществление тестовой поставки электроэнергии из Словакии.

Согласно данным ENTSO-E, в Украину из Словакии происходили поставки по 5 МВт в течение 3 часов с 12:00 до 15:00 29 октября

ВИДЕО ДНЯ

Украинские трейдеры ООО "Д. Трейдинг", ООО "ЭРУ" и гострейдер "Энергетическая компания Украины" ("ЭКУ") после отмены экспорта электроэнергии в Европу начали тестировать возможности импорта электроэнергии, начав со Словакии.