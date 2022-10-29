Українські трейдери продовжують тестувати імпорт електроенергії з ЄС

Український трейдер електроенергії ТОВ "ЕРУ Трейдинг" також вийшов на здійснення тестового постачання електроенергії зі Словаччини.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ENTSO-E.

Згідно з даними ENTSO-E, в Україну зі Словаччини відбувалось постачання по 5 МВт протягом 3 годин з 12:00 до 15:00 29 жовтня.

"Згідно з результатами добового аукціону на цей день, по 5МВт на всі години доби забронювала компанія "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого і Дейла Перрі", – передає агентство.

Раніше, 27 жовтня, державний енергоенерготрейдер АТ "ЕКУ" здійснив першу тестову поставку зі Словаччини потужністю 1 МВт на 13.00.

Також від 16 жовтня компанії ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" і АТ "ЕКУ" бронювали різну потужність перетину в певні дні до 27 жовтня (аукціони проводяться за два дні до поставки).

Додається, що згідно з добовим аукціоном на 30 жовтня, до них приєдналося ТОВ "Некстрейд", яке вперше забронювало потужність перетину зі Словаччини по 10 МВт на 6 годин з 10.00 до 15.00.

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Крім того, бронювання здійснив "Д.Трейдинг" – по 3 МВт на 4.00 і на 4.00 плюс (у зв'язку з переведенням годинників), 15 МВт на 9.00 і по 25 МВт на 6 годин з 10.00 до 15.00.

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Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.