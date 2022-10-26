Українські трейдери тестують імпорт електроенергії з Європи

Українські трейдери ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "ЕРУ" і держтрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") після скасування експорту електроенергії до Європи почали тестувати можливості імпорту електроенергії, розпочавши зі Словаччини.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на результати добових аукціонів НЕК "Укренерго" з продажу міждержавного перетину у напрямку цієї країни.

Зазначається, що від 16 жовтня ці компанії бронювали різну потужність перетину в певні дні до 27 жовтня (аукціони проводяться за два дні до поставки).

"Найбільше бронював "Д. Трейдінг" - по 50 МВт на 4 денні години на 16 та 23 жовтня та по 35 МВт на 5 денних годин 26 жовтня.

"ЕКУ" бронювала 3 МВт на 4.00 та 2 МВт на 5.00 на 24 жовтня, 1 МВт на 5.00 25 жовтня та по 1 МВт на 13.00 на 26-27 жовтня. "ЕРУ" бронювала 1 МВт на 4.00 на 22 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Так, ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год.

При цьому отужність перетину, що виставлялася на продаж, становила від 50 МВт до 170 МВт за годину залежно від дня.

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Агентство додає, що на сайті ENTSO-E на початок 26 жовтня відображається фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповував "Д. Трейдінг".

24 жовтня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна ще не розпочала імпорт електроенергії, але технічна можливість для цього є, як і можливість запиту аварійної допомоги з ЄС.

Нагадаємо:

Україна з 11 жовтня припинила експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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