Галущенко рассказал, как увольнение Витренко повлияет на работу "Нафтогаза"

Увольнение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко не повлияет на ситуацию с газоснабжением для населения и промышленности.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на прессбрифинге, передает Укринформ.

"Был один менеджер, теперь станет другой. Не нужно увязывать ситуацию, например, с обеспечением газа с конкретной фамилией. Это система – она так работает. Это никак не повлияет на обеспечение голубым топливом населения и промышленность", – отметил он.

Глава Минэнерго добавил, что перед новым руководителем "Нефтегаза" будет стоять такая же задача, как и перед предыдущим - качественная и стабильная работа компании, привлечение инвестиций и увеличение добычи газа.

"На сегодняшний день, если говорить конкретно о Нафтогазе, также необходимо решить вопросы с облгазами, которые переданы в управление. Есть много вещей, которые нужно доделать", – добавил Галущенко.

Напоминаем:

Кабинет Министров на заседании во вторник, 1 ноября, уволил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

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ЭП со ссылкой на источники в Верховной Раде и "Нафтогазе" сообщала, что в ближайшее время Юрий Витренко потеряет должность главы НАК "Нафтогаз Украины", он написал заявление об увольнении. Место Витренко должен занять действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.