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"Зерновая инициатива": за 2 дня из украинских портов вышли 9 судов с агропродукцией

Суббота, 19 ноября 2022, 12:34 - Игорь Пилипив
 
getty images

В рамках "зерновой инициативы" за два дня из портов Большой Одессы вышли 9 судов со 162 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"В частности, отправлен балкер BOZBURUN - M и GOKOVA M, на которых по 40 тыс. пшеницы для Эфиопии, Йемена и Афганистана. Это уже восьмое и девятое по счету судна, которые зафрахтованы Всемирной продовольственной программой ООН в рамках помощи странам Африки и Азии", — сообщают в министерстве. 

В портах Большой Одессы сейчас под обработкой 26 судов, на которые загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 475 судов, которые экспортировали 11,2 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним:

США через агентство по международному развитию (USAID) выделит до 20 млн долларов на инициативу Grain from Ukraine, которую объявил президент Владимир Зеленский на саммите G20 в начале этой недели. 

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В Стамбуле договорились о продлении работы "зернового коридора" для экспорта продовольствия из трех украинских морских портов еще на 120 дней.

Одесса порт зепно экспорт Мининфраструктуры
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Экономическая правда
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