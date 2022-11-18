Укрзалізниця у п’ятницю запускає перший потяг до Херсона

"Укрзалізниця" у п’ятницю, 18 листопада, запускає перший поїзд з Києва до Херсона.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.

"Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", – написав він.

Поїзди вирушатимуть з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" забезпечила вокзал Херсона резервним живленням та терміналами Starlink – вокзал став другою точкою в місті, де можна зарядити мобільні телефони та під’єднатись до мережі.

Перші базові станції мобільних операторів у Херсоні через відсутність світла працюють на генераторах та терміналах Starlink.