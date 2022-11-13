УЗ запускає благодійний проєкт "Квитки до перемоги"

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Укрзалізниця разом із платформою UNITED24 запускає проєкт "Квитки до перемоги", за яким можна придбати квитки до українських міст, що знаходяться під окупацією, або вже деокуповані.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Разом із платформою UNITED24 розпочинаємо благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", – зазначається в повідомленні.

Придбані квитки стануть дійсними щойно рух до деокупованих міст буде відновлено. Залізничники мають надіслати повідомлення з датою та місцем.

Додається, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом. Рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

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