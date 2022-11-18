Киев возвращается к графикам отключений света
Пятница, 18 ноября 2022, 20:02 -
НЭК "Укрэнерго" удалось сбалансировать энергосистему, поэтому Киев возвращается к графикам отключений света.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.
После обеда компания сообщала о введении экстренных отключений света в столице для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.
Напоминаем:
В пятницу, 18 ноября, по всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений, однако дополнительно возможно введение аварийных отключений.
Вследствие нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.
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