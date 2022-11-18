НЭК "Укрэнерго" удалось сбалансировать энергосистему, поэтому Киев возвращается к графикам отключений света.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

После обеда компания сообщала о введении экстренных отключений света в столице для сбалансирования энергосистемы и избежания аварий на оборудовании.

Напоминаем:

В пятницу, 18 ноября, по всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений, однако дополнительно возможно введение аварийных отключений.

Вследствие нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.