У п’ятницю по всій Україні – планові відключення світла, можливі аварійні

У п’ятницю, 18 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуватимуться графіки погодинних відключень, проте додатково можливе введення аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Оператор нагадав, що через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює, й без того непросту ситуацію в енергосистемі.

Обмеження необхідні для збереження стабільності енергосистеми після чергової масованої атаки воорога по енергооб'єктах. "Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", – запевняють в Укренерго.

Нагадуємо:

У четвер, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а додатково – аварійні відключення.

Після найбільшої в історії атаки на українську енергетичну інфраструктуру послідують декілька важких днів, адже крім пошкоджень мережі наближається похолодання, а відтак і споживання електрики.