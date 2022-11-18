Все разделы
Укр / Рус

Ракетные обстрелы вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины – Шмигаль

Пятница, 18 ноября 2022, 16:03

В результате нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, таким образом, воевая против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи.

Только в течение 15 ноября россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", – добавил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

Напоминаем:

Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В ходе массированного ракетного обстрела во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины более 90 ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.

Шмыгаль Кабмин энергетика
Материалы по теме
Украина рассчитывает получить 3 млрд евро из макрофина ЕС в начале следующего года 18 ноября 2022, 15:40
"єРобота": Кабмин планирует с 2023 года привлекать к программе частных партнеров 17 ноября 2022, 18:50
Фонду госимущества передали уже более 2 тысяч госпредприятий для приватизации 17 ноября 2022, 13:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте