Ракетные обстрелы вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины – Шмигаль

В результате нанесенных россиянами ракетных ударов выведена из строя почти половина энергосистемы Украины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на брифинге, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, таким образом, воевая против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи.

Только в течение 15 ноября россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя", – добавил глава правительства.

Шмигаль подчеркнул, что в этих условиях Украина нуждается в дополнительной поддержке от европейских партнеров как в сфере энергетики, поставки дополнительного оборудования, так и дополнительных финансовых ресурсов для закупки дополнительных объемов газа и также для большей поддержки энергетического сектора.

Напоминаем:

Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

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В ходе массированного ракетного обстрела во вторник, 15 ноября, российские оккупационные войска выпустили по территории Украины более 90 ракет и беспилотников на сумму от полумиллиарда до миллиарда долларов.