В "Нафтогазе" подтвердили обстрел россиянами газодобывающих объектов
Четверг, 17 ноября 2022, 12:42 -
Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.
Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook.
В результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.
Информацию о пострадавших устанавливают, возгорание на объектах уже ликвидировали работники ГСЧС.
"Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Пока ими оцениваются последствия и масштабы атаки", – добавил Чернышев.
Напоминаем:
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Россия наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре.
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