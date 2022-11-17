В "Нафтогазе" подтвердили обстрел россиянами газодобывающих объектов

Россияне в четверг, 17 ноября, обстреляли газодобывающую инфраструктуру АО "Укргаздобыча" на востоке Украины.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook.

В результате ударов несколько объектов разрушены, еще несколько получили повреждения.

Информацию о пострадавших устанавливают, возгорание на объектах уже ликвидировали работники ГСЧС.

"Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Пока ими оцениваются последствия и масштабы атаки", – добавил Чернышев.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Россия наносит удары по газодобывающим объектам Украины и по Южному машиностроительному заводу в Днепре.