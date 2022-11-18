Объем снятия наличных через банкоматы Приватбанка возрос, несмотря на войну

За девять месяцев года из-за банкоматов государственного Приватбанка украинцы сняли 606,2 миллиарда гривен наличных.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В финучреждении отмечают, что нынешний оборот снятых наличных денег на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (575,8 млрд грн) при том, что из-за боевых действий и оккупации территорий банкоматная сеть сократилась на 10%.

В сети ПриватБанка во всех регионах страны работает 6 409 банкоматов.

Напоминаем:

Государственный ПриватБанк в среду, 16 ноября, открыл первое отделение в деоккупированном Херсоне.

За девять месяцев 2022 года государственный Приватбанк получил прибыль в 13,8 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше финансового результата в прошлом году.