Державний Приватбанк заробив майже 14 мільярдів за три квартали року 

За дев’ять місяців 2022 року державний Приватбанк отримав прибуток у 13,8 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше за фінансовий результат торік.

Про це повідомила пресслужба банку.

На прибуток банку вплинули заходи, запроваджені для зниження кредитного навантаження від початку повномасштабної війни: призупинення нарахування відсотків, кредитні канікули, реструктуризація.

Водночас, зазначає банк, внаслідок зниження платоспроможності населення, особливо в "червоних зонах", за три квартали року банк сформував 9,4 млрд грн резервів під кредитні ризики.

Запроваджені з лютого пільги клієнтам та скасовані комісії вплинули на зниження чистого комісійного доходу на 2,7 млрд грн проти результата торік. Зокрема, доходи від платежів в роздрібних торговельних мережах (еквайрингу) становили лише половину від рівня торік при відносно незмінному обсягу транзакцій.

Кредитний портфель бізнес клієнтів від початку року зріс на 8 млрд грн. Залишки на поточних рахунках клієнтів в гривні на 1 листопада зросли на 43% порівняно з початком року.

У Приватбанку зазначають, що в умовах швидкої інфляції над стриманням зростання операційних витрат. Таким чином вони зросли на 5%, або на 579 млн грн порівняно з минулим роком. З них 475 млн грн з припадає на виняткові витрати в умовах війни, наприклад, підтримку персоналу, захист інформаційних систем, благодійність.

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Нагадуємо:

За дев’ять місяців 2022 року українські банки заробили 7,4 млрд грн чистого прибутку, що всемеро менше фінансового результату за дев’ять місяців торік.