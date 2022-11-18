Укрзализныця в пятницу запускает первый поезд в Херсон

"Укрзализныця" в пятницу, 18 ноября, запускает первый поезд из Киева в Херсон.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Facebook.

Первый рейс уже сегодня в 22:14 из столицы, а завтра ориентировочно в 09:00 в Херсоне. Им поедут около 200 пассажиров, которые приобрели "билет к победе", вагоны же расписали украинские художники", - написал он.

Поезда будут отправляться из Киева по четным числам, а из Херсона – по нечетным.

Напоминаем:

"Укрзализныця" обеспечила вокзал Херсона резервным питанием и терминалами Starlink – вокзал стал второй точкой в ​​городе, где можно зарядить мобильные телефоны и подключиться к сети.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.