В пятницу по всей Украине – плановые отключения света, возможны аварийные

В пятницу, 18 ноября, по всей Украине в течение суток будут применяться графики почасовых отключений, однако дополнительно возможно введение аварийных отключений.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Оператор напомнил, что из-за резкого похолодания ежедневно увеличивается потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже восстановлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре. Это усложняет, и без того непростую ситуацию в энергосистеме.

Ограничения необходимы для сохранения стабильности энергосистемы после очередной массированной атаки воорога по энергообъектам. "Ремонтные бригады работают круглосуточно над восстановлением истерзанной инфраструктуры, чтобы вернуть свет украинцам", - уверяют в Укрэнерго.

Напоминаем:

В четверг, 17 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а дополнительно - аварийные отключения.

После крупнейшей в истории атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру последуют несколько тяжелых дней, ведь кроме повреждений сети приближается похолодание, а затем и потребление электричества.