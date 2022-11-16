Укренерго: наступні декілька днів будуть важкими

Після найбільшої в історії атаки на українську енергетичну інфраструктуру послідують декілька важких днів, адже крім пошкоджень мережі наближається похолодання, а відтак і споживання електрики.

Про це заявив очільник Укренерго Володимир Кудрицький в етері Єдиних новин.

Найскладніша ситуація наразі на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах. Для стабілізації енергосистеми Укренерго було застосовано аварійні графіки відключень, завдяки чому Україна уникнула блекауту, або повного знеструмлення країни.

Кудрицький зазначив, що енергетики відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій та працюватимуть цілодобово, щоб повернути світло мешканцям міст.

"Водночас, наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", – попередив Кудрицький.

Він додав, що хоча Укренерго має план реагування на різні ситуації, зокрема й найгірші, українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки.