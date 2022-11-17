У четвер в Україні крім графіків відключень світла застосовують аварійні

У четвер, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а додатково – аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Оператор пояснює, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже було відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі.

"Це ще більше ускладнило й без того непросту ситуацію в енергосистемі", – зазначили в Укренерго. Як наслідок, енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень задля збереження стабільності енергосистеми після прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах.

Нагадуємо:

Після найбільшої в історії атаки на українську енергетичну інфраструктуру послідують декілька важких днів, адже крім пошкоджень мережі наближається похолодання, а відтак і споживання електрики.

У четвер, 17 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а додатково – аварійні відключення.