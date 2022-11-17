Через "Дію" украинцы приобрели облигаций на 142 миллиона

Украинцы приобрели 142 тысяч военных облигаций на 142 миллиона гривен через портал "Дія".

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Укринформ.

"Украинцы уже приобрели 142 тысяч военных облигаций через "Дію". Это почти 142 миллиона гривен, работающих на победу Украины. В лидерах – Херсон, Донецк и Мелитополь. Недавно распродали две облигации – Луганск и Крым. Добавили два города – Энергодар и Бердянск", – сказал министр.

Федоров добавил, что, покупая ОВГЗ, украинцы не платят комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу.

"Именно из бюджета выплачивается заработная плата военным, учителям и медикам. Покупается оружие, техника, медикаменты, каски и броники для ВСУ. Работают предприятия и выплачивают пенсии, социальные выплаты. Для того чтобы мы могли достойно держать оборону, а ВСУ деоккупировать города, экономика должна работать. Средства должны работать", – добавил министр.

Напоминаем:

В "Дії" со 2 ноября можно купить еще одну военную облигацию – Бердянскую.

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Украинцы раскупили выпуски военных облигаций в честь Крыма и Луганска.

С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

"Дія" не продает облигации своими силами. Партнеры покупают их у государства и продают через приложение. Пока партнерами являются Альфа-Банк, bond ua и Укргазбанк.