В четверг в Украине кроме графиков отключений света применяют аварийные

В четверг, 17 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а дополнительно - аварийные отключения.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Оператор объясняет, что из-за резкого похолодания возросло потребление электроэнергии в тех регионах Украины, где уже было восстановлено электроснабжение после массированных ракетных ударов 15 ноября по энергетической инфраструктуре.

"Это еще больше осложнило и без того непростую ситуацию в энергосистеме", - отметили в Укрэнерго. Как следствие, энергетики вынуждены применить больший объем ограничений для сохранения стабильности энергосистемы после прицельной ракетной атаки рашистов по энергообъектам.

Напоминаем:

После крупнейшей в истории атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру последуют несколько тяжелых дней, ведь кроме повреждений сети приближается похолодание, а затем и потребление электричества.

В четверг, 17 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а дополнительно - аварийные отключения.