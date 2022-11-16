Укренерго застосував планові відключення у всіх областях: також вводять аварійні

У середу, 16 листопада, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть по всій Україні, додатково в деяких областях застосовуватимуть аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Де саме діятимуть аварійні відключення оператор не уточнив.

"Масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.

Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень", – йдеться в повідомленні.

Українців закликали підготуватись до збільшення часу обмеження електропостачання: зробити запаси води, зарядити пристрої та павербанки.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", – додали в Укренерго.

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Нагадуємо:

Після найбільшої в історії атаки на українську енергетичну інфраструктуру послідують декілька важких днів, адже крім пошкоджень мережі наближається похолодання, а відтак і споживання електрики.