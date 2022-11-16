"Новая почта" возобновила работу в Херсоне: работают два отделения

Почтовый оператор "Новая почта" открыл два отделения в деоккупированном Херсоне и возобновил курьерскую доставку в городе.

Об этом сообщает прессслужба "Новой почты".

"С сегодня курьеры Новой почты могут доставлять жителям деоккупированного Херсона посылки до 30 кг в удобное для них место или домой. Родные и близкие могут присылать столь необходимые им продукты, лекарства, вещи и т.д.", – рассказали в компании.

Также после 8 месяцев оккупации жителям города снова стала доступна отправка и получение посылок в двух отделениях:

стационарном – по адресу просп. Святых Кирилла и Мефодия с 9:00 до 15:00;

мобильном (принимать посылки до 10 кг) – возле кинотеатра "Украина" по просп. Ушакова с 12:00 до 15:00.

Оплатить услуги "Новой почты" можно наличными, через мобильное приложение, картой через POS –терминал или отправить посылку за счет получателя.

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"Кроме того, до конца недели жители смогут получать финансовые услуги, денежные переводы, материальную помощь от ООН", – добавили в пресс-службе оператора.

Каждое отделение снабжено генератором и модулем Starlink.

Напоминаем:

Государственный ПриватБанк в среду, 16 ноября, открыл первое отделение в деоккупированном Херсоне.

Государственный Ощадбанк с 16 ноября возобновляет работу отделения в освобожденном Херсоне. Адрес учреждения: ул.Черноморская, 29а.

Первые базовые станции мобильных операторов в Херсоне из-за отсутствия света работают на генераторах и терминалах Starlink.