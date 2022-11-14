Goldman Sachs ожидает "значительного" снижения инфляции в США в 2023 году

Аналитики инвестбанка Goldman Sachs ожидают "значительного" снижения инфляции в США в следующем году из-за ослабления ограничений в цепочке поставок, пика инфляции на рынке жилья и замедления роста зарплаты.

Об этом пишет Reuters.

По прогнозам банка, базовые расходы на личное потребление (PCE) - желаемый показатель инфляции ФРС США - упадут до 2,9% к декабрю 2023 года с нынешних 5,1%.

Прогноз появился после того, как должностное лицо ФРС Кристофер Уоллер предупредил на выходных, что центробанк может рассмотреть вопрос о замедлении темпов повышения ставок на своем следующем заседании, но это не должно рассматриваться как "смягчение" в его приверженности к снижению инфляции.

Данные на прошлой неделе показали, что инфляция в США в октябре замедлилась больше, чем ожидалось, повысив ставки на то, что ФРС может смягчить свой цикл ужесточения после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов в этом году.

Растущая инфляция и борьба ФРС с повышением цен привели к тому, что доходность казначейских облигаций и доллар взлетели в этом году, обвалив акции. Индекс S&P 500 в этом году упал примерно на 16%, что является худшим показателем со времен финансового кризиса 2008 года.

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Экономическая правда