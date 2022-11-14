США могут избежать рецессии в 2023 году, в отличие от Европы - Morgan Stanley

Соединенным Штатам удастся избежать рецессии в 2023 году, зато экономика Великобритании и еврозоны скорее всего сократятся в следующем году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет инвестбанка Morgan Stanley.

Аналитики считают, что вместе с тем ожидаемое "открытие" Китая после почти трех лет пандемических ограничений приведет к восстановлению как его собственной экономики, так и других азиатских развивающихся рынков.

Мировая экономика, согласно прогнозу инвестбанка, вырастет на 2,2% в следующем году, что ниже последней оценки Международного валютного фонда в 2,7%. В то же время МВФ также предупредил, что будущее мировой экономики выглядит "более мрачным", чем его последний прогноз в октябре.

В следующем году аналитик прогнозируют резкий раскол между развитыми экономиками, которые находятся в рецессии или близки к ней, зато экономики развивающихся стран "умеренно восстановятся".

Прогнозируется, что экономика Китая вырастет на 5% в 2023 году - быстрее, чем в среднем ожидается для развивающихся рынков, а средний рост в группе десяти наиболее развитых стран прогнозировался лишь на уровне 0,3%.

Что касается США, ожидается, что стране удастся избежать рецессии в 2023 году с ростом на 0,5%. В то же время рост рабочих мест существенно замедляется, а уровень безработицы продолжает расти, и поэтому совокупный эффект жесткой монетарной политики в 2023 году перекинется на 2024 год и приведет к двум очень слабым годам.

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