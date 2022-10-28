Bloomberg: економісти очікують рецесію в США після чергового стрімкого підвищення ставки ФРС 

Економісти очікують, що чиновники Федрезерву США вчетверте поспіль підвищать ключову ставку на 75 базисних пунктів, що може спровокувати рецесію в країні та світі протягом наступних двох років.

Про це свідчить щомісячне опитування 40 економістів, проведене 21-26 жовтня агентством Bloomberg.

Додатковим стимулом для ФРС знову піти на стрімке підвищення ставки стали дані уряду США щодо зростання витрат на зайнятість (індекс, що враховує витрати роботодавців на зарплати та інші виплати – ЕП). При цьому бажаний показник інфляції центрального банку досі значно перевищує цільовий показник в 2%.

Згідно з опитуванням, ставки зростуть ще на 50 б.п. в грудні, а потім ще на 25 б.п. пункту на наступних двох засіданнях. Прогнози ФРС, опубліковані на вересневому засіданні, показали, що ставки досягнуть 4,4% цьогоріч і 4,6% в наступному році, перш ніж вони будуть знижені в 2024 році. Такі ставки є максимальними з кінця 2007 року, свідчать історичні дані.

Економісти бачать, що ФРС рішуче налаштована не робити розворот у монетарній політиці зарано на шляху боротьби з рекордним за 40 років рівнем інфляції. Натомість опитані економісти вважають, що до березня ставка зросте до 5% і протримається на такому рівні до червня.

"Інфляційний тиск залишається сильним, і ФРС має намір підвищити ставку на 75 базисних пунктів в листопаді", – сказав Джеймс Найтлі, головний міжнародний економіст ING. "Наразі ми прогнозуємо більш стримане підвищення на 50 базисних пунктів в грудні, з огляду на ослаблення економічного і ринкового тла". При цьому, вважає він, ризики вказують на п'яте поспіль підвищення на 75 базисних пунктів.

Вперше в опитуваннях агентства більшість економістів, три чверті опитаних, вважають рецесію ймовірною протягом наступних двох років, а більшість решти бачать "жорстку посадку", тобто швидке сповільнення економіки, з періодом нульового зростання або падіння попереду.

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При цьому дві третини опитаних також вважають, що внаслідок ефекту "переливу" протягом наступних двох років рецесія може очікувати і світову економіку.

Нагадуємо:

Федеральна резервна система США (ФРС) у вересні підвищила ключову ставку на 0,75 в.п. до 3-3,25%. Це вже третє поспіль підвищення ставки із таким кроком.