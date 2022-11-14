"Новая почта" открыла еще 2 новых отделения в Польше: адреса

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Логистическая компания "Новая почта" открыла еще 2 новых отделения в Польше - в Познани и Жешуве (Nova Post). В целом компания уже открыла восемь отделений в Польше.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в отделениях Nova Post доступны услуги упаковки, отправки в Украину и получения посылок из Украины до 30 кг.

Также установлены примерочные, столы для осмотра отправлений и боксы для сортировки мусора.

Компания назвала адреса новых отделений:

Познань: Garbary 95, 61-866, цифровой адрес 60/1

Жешув: aleja Józefa Piłsudskiego 34, 35-001, цифровой адрес 35/1.

Срок доставки - от 5 дней.

Напоминаем:

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Логистическая компания "Новая почта" открыла для украинцев еще 3 новых отделения в Варшаве и уже второе в Кракове.

Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.

Кроме того, компания анонсировала открытие отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани также в этом месяце. Равномерно оператор планирует и дальше расширять свою сеть.

Ранее сообщалось, что Новая почта планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.

Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.

Экономическая правда