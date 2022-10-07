"Новая почта" открыла первое заграничное отделение

Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.

Об этом говорится в сообщении оператора в Twitter.

Варшаво, готові? 😏



Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf — Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022

Отмечается, что первое заграничное отделение уже приступило к работе в Варшаве.

Кроме того, в следующих твитах компания анонсировала открытие отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани также в этом месяце. Постепенно оператор планирует и дальше расширять свою сеть.

В цьому місяці відкриємо відділення в Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані, а поступово будемо розширювати свою мережу) ВИДЕО ДНЯ October 7, 2022

Напоминаем:

Почтовый сервис "Новая почта" объявил о снижении цен на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что Новая почта планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.

Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.