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"Новая почта" открыла первое заграничное отделение

Пятница, 7 октября 2022, 19:17 - Анастасия Жарикова

Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.

Об этом говорится в сообщении оператора в Twitter.

Отмечается, что первое заграничное отделение уже приступило к работе в Варшаве.

Кроме того, в следующих твитах компания анонсировала открытие отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани также в этом месяце. Постепенно оператор планирует и дальше расширять свою сеть.

Напоминаем:

Почтовый сервис "Новая почта" объявил о снижении цен на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза.

Ранее сообщалось, что Новая почта планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.

Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.

Новая почта Польша
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Экономическая правда
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