"Новая почта" открыла первое заграничное отделение
Почтовый сервис "Новая почта" открыл первое отделение за границей – в столице Польши Варшаве.
Об этом говорится в сообщении оператора в Twitter.
Варшаво, готові? 😏— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022
Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf
Отмечается, что первое заграничное отделение уже приступило к работе в Варшаве.
Кроме того, в следующих твитах компания анонсировала открытие отделений в Кракове, Вроцлаве, Жешуве и Познани также в этом месяце. Постепенно оператор планирует и дальше расширять свою сеть.
В цьому місяці відкриємо відділення в Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані, а поступово будемо розширювати свою мережу)— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022ВИДЕО ДНЯ
Напоминаем:
Почтовый сервис "Новая почта" объявил о снижении цен на доставку посылок из Украины в Польшу в 2,5 раза.
Ранее сообщалось, что Новая почта планирует выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022 года.
Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.