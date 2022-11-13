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Аварийные отключения электроэнергии применили в Киеве и семи областях

Воскресенье, 13 ноября 2022, 18:00 - Игорь Пилипив
 
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В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье, 13 ноября, были введены графики аварийных отключений в г. Киев и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго. 

"Сейчас 3 ноября, были введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях", — отмечают в компании. 

Ранее Укрэнерго объясняло, применение аварийных отключений не отменяет графиков почасовых отключений, которые продолжат действовать после стабилизации ситуации в указанных областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются. 

В компании призывают продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление. 

Также читайте: Как долго будут длиться отключения света и возможен ли блэкаут: вопросы-ответы

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Напомним:

Министерство энергетики поручило проверить распределение графиков плановых отключений электроэнергии из-за жалоб бизнеса и бытовых потребителей

Укрэнерго электроэнергия Киев
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Экономическая правда
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