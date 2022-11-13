Аварийные отключения электроэнергии применили в Киеве и семи областях

getty images

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что в воскресенье, 13 ноября, были введены графики аварийных отключений в г. Киев и семи областях.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

"Сейчас 3 ноября, были введены графики аварийных отключений в г. Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях", — отмечают в компании.

Ранее Укрэнерго объясняло, применение аварийных отключений не отменяет графиков почасовых отключений, которые продолжат действовать после стабилизации ситуации в указанных областях.

В других областях Украины отключения не прогнозируются.

В компании призывают продолжать экономно потреблять электроэнергию, особенно в часы утреннего и вечернего пика. Это помогает избежать перегрузки сетей и ускорить их восстановление.

Также читайте: Как долго будут длиться отключения света и возможен ли блэкаут: вопросы-ответы

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Министерство энергетики поручило проверить распределение графиков плановых отключений электроэнергии из-за жалоб бизнеса и бытовых потребителей