Міненерго доручило перевірити "справедливість" та відповідність графіків планових відключень світла
Міністерство енергетики доручило перевірити розподіл графіків планових відключень електроенергії через скарги бізнесу та побутових споживачів.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Наприкінці жовтня відомство спільно з НЕК "Укренерго", операторами систем розподілу та місцевими органами влади оптимізували графіки відключення – зробили їх більш зручними, ніж ті, що були запроваджені одразу після масованих обстрілів.
"Проте продовжуються скарги побутових споживачів та бізнесу щодо недотримання операторами систем розподілу графіків, оприлюднених на офіційних веб-сайтах ОСР", – констатують в Міненерго.
Урядовці закликали громадян з розумінням поставитись до тимчасових відключень світла та самостійно знизити навантаження на мережі в години пік.
"Водночас дуже важливо, щоб графіки відключень були складені справедливо і максимально чітко виконувались, адже це необхідно громадянам для планування робочих задач, хатніх справ, навчання дітей. Бізнес також потребує планування роботи в залежності від графіків електропостачання. Тому Міненерго ініціювало перевірки коректності застосування графіків відключень, дотримання операторами систем розподілу їх термінів і тривалості", – заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.
Перевірки проводитиме Держенергонагляд спільно з уповноваженими представниками оператора системи передачі.
Нагадуємо:
Через нічні обстріли ворога енергетичної інфраструктури "Укренерго" знову застосував екстрені аварійні відключення Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Внаслідок чергових атак росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури України у п’ятницю в Києві до 12:00 триватимуть екстрені відключення електроенергії "у значних обсягах".
Як повідомлялося раніше, російські окупанти вночі проти п’ятниці обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.